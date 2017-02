Bildung : Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ab 4. April online

1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Die Schleswig-Holsteiner können sich vom 4. April an mit Hilfe des Online-Tools Wahl-O-Mat eine Meinung über die Programme der Parteien bilden, die zur Landtagswahl am 7. Mai antreten. Dies kündigte der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, am Donnerstag an. Der Wahl-O-Mat wird 38 Thesen beinhalten, die beantwortet werden können. Die Aussage, alle Parteien wollten das Gleiche, stimme nicht, sagte Meyer-Heidemann. Er forderte, die politische Bildung an den Schulen im Land zu stärken. Bei der Landtagswahl dürfen erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben.

09.Feb.2017