Musik : Vogt: «Das Wichtigste ist, dass sie glücklich werden»

Vogt: «Das Wichtigste ist, dass sie glücklich werden»

Startenor Klaus Florian Vogt (46), gerade als Parsifal in Bayreuth gefeiert, freut sich, dass seine Söhne ebenfalls eine musikalische Laufbahn einschlagen. «Das Wichtigste ist, dass sie glücklich werden mit dem, was sie tun», sagte der vierfache Vater, der in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein lebt, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Ich weiß natürlich auch, wie schwer das ist. Wie schwer das auch unterwegs manchmal ist. Das sind die Seiten, die man ihnen als Vater eher ersparen möchte, aber das kann man nicht.»