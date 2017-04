Verkehr : Vierte Elbtunnel-Röhre wird wegen Sanierung gesperrt

Zum Ende der Osterferien in mehreren Bundesländern könnte es am Hamburger Elbtunnel zu Behinderungen kommen. Die vierte Röhre wird ab Freitagabend für eine Woche gesperrt. Die 15 Jahre alte Verkehrstechnik in der Röhre müsse saniert werden, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Es sollen neue Verkehrssignale mit LED-Technik installiert werden. Geplant ist außerdem, die Aufhängung der Tunneldecke und die Brandschutzeinrichtungen zu überprüfen. Bis zum kommenden Freitagmorgen werden nur die übrigen drei Tunnelröhren zur Verfügung stehen, also jeweils drei Fahrspuren in Nord- und Südrichtung.