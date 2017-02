Hockey : Vier Hamburger Hockey-Teams greifen nach den Hallen-Titeln

Vor der Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Männer und Frauen am Wochenende in Mülheim an der Ruhr sind die vier Hamburger Clubs zurückhaltend. Lediglich Tomasz Laskowski, Trainer der HTHC-Damen, sagt kämpferisch: «Wir wollen nicht nur die Endrunde genießen, sondern kommen nach Mülheim, um hier zu gewinnen.» Harvestehude trifft am Samstag (14.00 Uhr) im Halbfinale auf Titelverteidiger Mannheimer HC.