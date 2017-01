Theater : Viel Beifall für Brechts «Mutter Courage» in Hamburg

1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Brechts «Mutter Courage und ihre Kinder» zum Auftakt der Hamburger Lessingtage 2017: Der musikalisch reich ausgestatteten Inszenierung des jungen Regisseurs Philipp Becker spendete das Premierenpublikum am Freitagabend im Thalia Theater lang anhaltenden Beifall. Im düsteren Bühnenbild, das an die Schanze einer Schlacht erinnert, verlieh Gabriela Maria Schmeide ihrer Titelfigur - einer Marketenderin im Elend des Dreißigjährigen Kriegs - Modernität, unverdrossenen Elan und Geschäftssinn. Der Kammerchor Altona mit Gästen und eine Band unter Leitung von Johannes Hofmann intonierten dazu eindrucksvoll Kompositionen von Paul Dessau sowie Choräle Hofmanns. Thema des diesjährigen Theaterfestivals Lessingtage, das am Sonntag von Bundestagspräsident Norbert Lammers offiziell eröffnet wird, ist die Beziehung von Religion und Politik.

