Verteidigung : Verteidigungsministerin Von der Leyen besucht Marine in Kiel

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht heute in Kiel den Marinestützpunkt. Die Einsatzflottille 1 will ihre breitgefächerten militärischen Aufgaben und Möglichkeiten der Ministerin demonstrieren. Von der Leyen wird an Bord eines Flottendienstbootes die Vorführungen der Einsatzkräfte verfolgen.