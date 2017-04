Leichtathletik : Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen bei Hamburg-Marathon

vergrößern 1 von 1 Foto: Neil Munns 1 von 1

Rund um die Marathonstrecke ist mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Auch das Sicherheitskonzept sollte nach den Schüssen auf Polizisten in Paris am Donnerstagabend noch einmal gründlich geprüft werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Hinweise auf eine konkrete Gefahr in Hamburg gebe es jedoch nicht.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 01:43 Uhr