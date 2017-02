Energie : Vattenfall erhöht Strompreise um knapp drei Prozent

Der führende Hamburger Stromversorger Vattenfall erhöht seine Preise zum 1. April um knapp drei Prozent. Für einen typischen Hamburger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden im Basistarif bedeute das Mehrkosten von rund zwei Euro monatlich, teilte das Unternehmen am Donnerstag in der Hansestadt mit. Vattenfall versorgt in Hamburg rund 700 000 Haushalte mit Strom und hält damit einen Marktanteil von 70 Prozent.