Kriminalität : US-Gericht bestätigt Urteil zu erschossenem Austausschüler

Bald drei Jahre nach dem Tod des deutschen Austauschschülers Diren in den USA hat ein Gericht das Urteil über dessen Todesschützen bestätigt. Die Anwälte des zu 70 Jahren Haft verurteilten Markus K. hatten die Entscheidung unter anderem mit der Begründung angefochten, dass der Strafprozess wegen der Stimmung vor Ort nicht in Missoula hätte stattfinden dürfen. Dies verneinte das höchste Gericht im Bundesstaat Montana in seiner einstimmigen Entscheidung am Mittwoch.