Tiere : Toter Zwergwal liegt am Weserufer: Kadaver wird entsorgt

1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Funde von Zwergwalen sind an der deutschen Nordseeküste relativ selten, denn sie sind hier in den Gewässern normalerweise nicht heimisch. Im August war ein Walkadaver am Strand von List auf Sylt angespült worden. Im März trieb ein toter Zwergwal nahe der stark von Schiffen befahrenen Kadetrinne in der Ostsee. Das wohlgenährte und sechs Meter lange Weibchen starb an schwere Verletzungen durch eine Schiffsschraube. Möglicherweise hatte das Tier durch den Schiffslärm die Orientierung verloren.