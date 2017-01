Prozesse : Tod von Hamburger Baby Lara Mia: Urteil erwartet

Bei ihrem Tod im März 2009 wog die neun Monate alte Lara Mia mit 4,8 Kilogramm nur halb so viel wie in ihrem Alter normal. Ob die Unterernährung die Todesursache war, konnte trotz dreier Gutachten nicht mit Sicherheit geklärt werden. Der Angeklagte war bereits 2010 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Lara Mias Mutter hatte zunächst auch eine Bewährungsstrafe erhalten, in einem erneuten Prozess im Oktober 2011 wurde sie dann zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt.

