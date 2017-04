Verkehr : Teilsperrung des Elbtunnels verläuft ohne Verkehrsstörungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Auf dem Programm steht der Einbau von Verkehrssignalen mit LED-Technik sowie die Überprüfung der Tunneldecke und Brandschutzeinrichtungen. Bis zum kommenden Freitagmorgen werden Autofahrer nur die übrigen drei Tunnelröhren nutzen können, also jeweils drei Fahrspuren in Nord- und Südrichtung. Die auf der A7 südlich des Elbtunnels geplanten Bauarbeiten waren am Freitag laut Hamburger Verkehrsbehörde wegen des erwarteten Regenwetters erneut verschoben worden.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 09:48 Uhr