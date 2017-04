Schulen : Teilnehmerrekord beim traditionsreichen Schul-Schachturnier

Das traditionsreiche Schul-Schachturnier «Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer» verzeichnet in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord. Insgesamt hätten sich für das Turnier am 9. Mai in Hamburg 4176 Schüler angemeldet, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Der bisherige Rekord des bereits seit 1958 ausgetragenen Turniers war 1988 mit mehr als 3600 Schülern am Schachbrett erreicht worden.