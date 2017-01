Musik : Symphoniker Hamburg begeistern «Elbphi»-Besucher

Mit langem Applaus hat das Publikum am Dienstag den ersten Auftritt der Symphoniker Hamburg zusammen mit dem Philharmonia Chorus London in der Elbphilharmonie gefeiert. Auf dem Programm stand Beethovens «Missa solemnis». Die 1817-23 entstandene «feierliche Messe» gilt als eines der wichtigsten Werke des seinerzeit in Wien lebenden Komponisten. Die Zuhörer applaudierten zehn Minuten lang, besonders für den Dirigenten Jeffrey Tate und die Solisten Camilla Nylund (Sopran), Sarah Connolly (Mezzosopran), Klaus Florian Vogt (Tenor) und Luca Pisaroni (Bassbariton).