Notfälle : Suche nach Wasserleck behindert Verkehr in die Hamburger City

Ein vermuteter Wasserrohrbruch in Hamburg-Niendorf hat am Dienstag den Verkehr von der A7 in Richtung Innenstadt behindert. Aus der Fahrbahn der Kollaustraße sei in der Nacht Wasser ausgetreten, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Es sei ein Schaden an der Transportleitung unter der Straße vermutet worden. Darum wurde die Stelle an der Kreuzung zur Papenreye aufgegraben. Zwei der drei Fahrspuren in Richtung Innenstadt mussten dafür gesperrt werden.

Die Techniker konnten allerdings kein Leck an der 40 Zentimeter dicken Transportleitung entdecken. Auch nach Wiederinbetriebnahme sei die Leitung mit einem Wasserdruck von vier bis sechs Bar dicht gewesen. Woher das ausgetretene Wasser kam, soll nun eine Laboranalyse klären. Die Trinkwasserversorgung der Haushalte im Stadtteil war von den Reparaturarbeiten nicht betroffen.

Auf der Bundesstraße 447 (Kollaustraße) stauten sich die Autos nach Angaben der Verkehrsleitstelle am Dienstagmorgen bis zur Abfahrt Schnelsen zurück. Auch auf den Ausweichstrecken gab es massive Behinderungen. Linienbusse verspäteten sich bis zu 45 Minuten, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Die viel benutzte Metrobuslinie 5 wurde umgeleitet. Am Mittwoch dürfte sich der Verkehr erneut stauen. Die Baugrube wurde zwar bereits wieder verfüllt, der Asphalt müsse aber noch aushärten, hieß es. Die beiden betroffenen Fahrspuren können erst am späten Mittwochnachmittag wieder freigegeben werden.