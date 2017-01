Fußball : St. Paulis Buchtmann ins Teamtraining zurückgekehrt

Christopher Buchtmann ist ins Teamtraining des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurückgekehrt. Der 24-Jährige, der am 26. November im Punktspiel beim 1. FC Heidenheim (0:2) einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie erlitten hatte, konnte am Mittwoch im Spanien-Trainingslager in Sotogrande bei der von Chefcoach Ewald Lienen geleiteten Einheit wieder voll einsteigen.