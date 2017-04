International : St.-Pauli-Fans demonstrieren gegen G20-Gipfel in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Rund 2700 Fans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli haben am Freitagabend nach dem 3:0-Sieg über den 1. FC Heidenheim gegen den Anfang Juli in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel demonstriert. Vom Millerntor-Stadion am Heiligengeistfeld ging der Demonstrationszug bis zum Karolinenplatz nahe der Messehallen, dem Austragungsort des Treffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7./8. Juli. Schon während des Spiels positionierten sich die Anhänger des Kiezclubs unter dem Motto «G 20 Action-Day» mit Choreographie-Einlagen und Spruchbändern wie «#NoG20» oder «G20 to Hell» gegen das geplante Gipfeltreffen. Die Demonstration verlief nach Polizeiangaben friedlich.

St. Paulis Medienchef Christoph Pieper wies darauf hin, dass der Verein selbst nicht der Veranstalter des so genannten «Action-Day» sei. Alle Aktionen seien Folge eines Aufrufes der St.-Pauli-Fanszene. Zugleich betonte er jedoch, dass der Club es grundsätzlich begrüßt, «wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit politisch relevanten Themen wie dem G20-Gipel» gebe. «Wir unterstützen jede Form von bunter und kreativer Meinungsäußerung», ergänzte der Clubsprecher.

Chefcoach Ewald Lienen hält es «für gut, dass es junge Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, eine Meinung haben und diese auch äußern», sagte der Ex-Profi. Er selbst hatte sich früher unter anderem als Mitglied der Friedensliste politisch engagiert.

Der Protest richtete sich gegen den Gipfel Anfang Juli in der Messe Hamburg. Diese liegt lediglich einen Kilometer Luftlinie entfernt vom Millerntor. Gerne werde (von der Stadt) die gelebte Alternativität St. Paulis medienwirksam in Szene gesetzt und zur Kulisse degradiert. Gehe es aber um wirkliche Alternativen, werde das Viertel kurzerhand zum Gefahrengebiet erklärt, hieß es.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 08:35 Uhr