Wahlen : Sportverein kündigt Saal für AfD-Wahlveranstaltung

Eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Heikendorf (Kreis Plön) an diesem Samstag mit der Bundestagspitzenkandidatin Alice Weidel ist kuzfristig geplatzt. Der Heikendorfer Sportverein untersagte, das Sportheim für die Veranstaltung zu nutzen. «Der Sportverein hat das Hausrecht, damit ist die Sache entschieden», sagte der Pächter André Schneider, der den Saal der Afd zunächst zugesagt hatte, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.