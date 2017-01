Musik : Skandalregisseur Calixto Bieito gibt sein Debüt in Hamburg

1 von 1 Foto: Felix Zahn 1 von 1

Mit der Opern-Premiere «Otello» von Giuseppe Verdi gibt der spanische Skandal-Regisseur Calixto Bieito heute sein Debüt an der Staatsoper Hamburg. Die Oper nach dem gleichnamigen Schauspiel von William Shakespeare erzählt die Geschichte des schwarzen Feldherrn Otello, der Ende des 15. Jahrhundert in Diensten Venedigs steht und seine Liebe zu Desdemona, die er durch seine Eifersucht zerstört. Die Inszenierung war bereits 2014 am Theater Basel zu sehen, wo Bieito Stammregisseur beim jetzigen Hamburger Opernintendant Georges Delnon war.

Staatsoper Hamburg