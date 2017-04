Musik : SHMF stellt Musikfeste auf dem Lande 2017 vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals, Christian Kuhnt, wird heute die Künstler der diesjährigen Musikfeste auf dem Lande bekanntgeben. Das musikalische Programm sei abwechslungsreich und biete etwas für jeden Musikgeschmack, hieß es vorab im Programmheft. Aufstrebende junge Talente würden sich vorstellen, aber auch arrivierte Meister seien zu hören. In diesem Sommer sind zweitägige Musikfeste auf dem Lande an fünf Wochenenden geplant. Den Auftakt macht Gut Stockseehof im Kreis Segeberg am 8./9. Juli. Außerdem wird es in Emkendorf (15./16. Juli), Hasselburg (29./30. Juli), Wotersen (5./6. August) und Pronstorf (12./13. August) Musikfeste auf dem Lande geben.

Programm des SHMF 2017

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 01:59 Uhr