Medien : Senatsempfang für Nachrichtenmagazin «Der Spiegel»

Damals durchsuchten Kriminalbeamte die Redaktionsräume in Hamburg, Augstein kam vorübergehend in Untersuchungshaft, Strauß trat später zurück. Heute geht es durch den stärker gewordenen Rechtspopulismus wieder um Pressefreiheit. «Längst nennen Lügner eine Presse, die Wahrheiten sucht,"Lügenpresse"», schreibt «Spiegel»-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer in der Jubiläumsausgabe (Nr.1/30.12.2016). «Unsere Art zu leben, die Pressefreiheit, viele andere Freiheiten und die Demokratien des Westens stehen auf dem Spiel», mahnt er. Brinkbäumer wird neben Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ein weiterer Redner beim Empfang mit rund 500 Gästen sein.