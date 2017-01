Schulen : Senat legt Zwischenbilanz zu Schulbau Hamburg vor

Rund sieben Jahre nach Gründung der Schulbau Hamburg ziehen Schulsenator Ties Rabe und sein Kollege aus dem Finanzressort, Peter Tschentscher (beide SPD), heute eine Zwischenbilanz zur Sanierung der Bildungseinrichtungen der Stadt. Nach Überzeugung des rot-grünen Senats beinhaltet die Schulbau Hamburg eines der umfangreichsten Bauprogramme in Deutschland und ist inzwischen bundesweit Vorbild. SPD und Grüne hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen 2015 darauf verständigt, bis 2019 jährlich mehr als 300 Millionen Euro in den Schulbau zu investieren.