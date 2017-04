Wahlen : Schwohn erneuert Vorwurf gegen CDU-Kandidaten Günther

Dieser Vorgang sei in eidesstattlichen Versicherungen für eine eventuelle gerichtliche Auseinandersetzung festgehalten, heißt es in dem Schreiben des Anwalts, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Schwohn hatte am Dienstagabend in dem bis dahin ruhig verlaufenen TV-Duell zwischen Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Herausforderer Günther für Wirbel gesorgt. «Sie haben mich mal Verdi-Schlampe genannt im Landtag», warf Schwohn aus dem Publikum dem CDU-Mann vor. Günther habe mit Gewerkschaften ja «nicht so viel am Hut», behauptete die Verdi-Frau mit SPD-Parteibuch. Der 43-jährige CDU-Spitzenkandidat widersprach vor laufender Kamera vehement, ihm sei eine solche Wortwahl fremd.

Am Tag danach erklärt ein Sprecher des Landtags, der Begriff «Verdi-Schlampe» sei nachweislich nicht im schleswig-holsteinischen Landtag protokolliert worden, weder im Plenarprotokoll noch in einem Ausschussprotokoll.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 20:16 Uhr