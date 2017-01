Notfälle : Schwer verletzter Mann lässt Polizei rätseln

Der Fall eines schwer verletzten Mannes gibt der Hamburger Polizei Rätsel auf. Der 50-Jährige kam am Sonntag mit schweren Verletzungen am Hals selbst in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Hintergründe sind demnach noch unklar, der Mann konnte noch nicht befragt werden. Laut Polizei schwebt er aber nicht in Lebensgefahr. Möglicherweise bestehe eine Verbindung zu einem blutverschmierten Messer, das in Hamburg-Nettelnburg gefunden wurde, sagte der Sprecher. Ein Zeuge habe die Polizei auf den Gegenstand und eine längere Blutspur aufmerksam gemacht. Mögliche weitere Zeugen würden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

