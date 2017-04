Wahlen : Schulz will AfD aus Kieler Landtag heraushalten

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hofft, dass die AfD bei der Wahl in Schleswig-Holstein den Einzug in den Kieler Landtag verpasst. «Eine Partei, die in ihrem Programm von der wissenschaftlichen Familienplanung redet - Termini, die uns an finstere Zeiten erinnern - die hat im schleswig-holsteinischen Landtag nichts zu suchen», sagte Schulz am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt in Eckernförde. Laut Umfragen liegt die AfD im Norden, wo am 7. Mai gewählt wird, bei um die fünf Prozent.