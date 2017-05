Schulen : Schul-Schachturnier mit Teilnehmerrekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Bei dem traditionsreichen Schul-Schachturnier «Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer» treten heute mehr als 4300 Schüler aus ganz Deutschland gegeneinander an. Dies ist nach Angaben der Schulbehörde ein Teilnehmerrekord. Allein aus Hamburg werden mehr als 400 Schüler in der Barclaycard Arena im Volkspark dabei sein. 538 Mannschaften treten auf mehr als 2000 Schachbrettern gegeneineinander an. Anfang Februar hatten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und der Musiker Smudo die Werbetrommel für das Schul-Schachturnier gerührt. Schulsenator Ties Rabe (SPD) wird das Turnier am Dienstagvormittag eröffnen.

Internetseite Alsteruferturnier

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 06:46 Uhr