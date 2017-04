International : Scholz: Sicherheit der G20-Teilnehmer steht im Vordergrund

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer werden am 7. und 8. Juli in der Hansestadt erwartet. Mit Bezug auf die aktuelle Debatte um die Durchführung von Demonstrationen in der Nähe des Veranstaltungsortes Messehallen fügte Scholz in dem Interview hinzu: «Polizei und Versammlungsbehörde werden kluge und abgewogene Entscheidungen dazu treffen. Die Sicherheit der Gipfelteilnehmer steht im Vordergrund, aber es wird möglich sein, dass Meinungen zur Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in der Stadt auch adressiert werden können.»

Es werde Demonstrationen geben, «die erkennbar einen friedlichen Ansatz haben und andere, die nur so tun», sagte der Bürgermeister. «Die wird man auseinander halten können. Vielleicht muss man sich das wie einen mittelalterlichen Reichstag vorstellen, bei dem es auch an vielen Orten ein sehr unterschiedliches buntes Treiben gab.»

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 14:53 Uhr