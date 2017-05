Innenpolitik : Schleswig-Holstein will 40 Asylbewerber abschieben

Nach Informationen der «Kieler Nachrichten» plant die noch amtierende schleswig-holsteinische Regierung die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber in dieser und kommender Woche. Es seien zwei große Sammelabschiebungen geplant, heißt es in dem Bericht (Dienstag). Am Mittwoch sollen via Frankfurt knapp zehn Ausreisepflichtige, am 18. Mai über den Flughafen Hamburg 30 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer abgeschoben werden, schreibt das Blatt.