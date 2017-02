Kommunen : Rund um den Hamburger Hauptbahnhof soll es sauberer werden

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Rund um den Hamburger Hauptbahnhof soll künftig besser und häufiger gereinigt werden. Das neue Konzept sieht vor, dass vier Mitarbeiter der Stadtreinigung täglich in zwei Schichten alle öffentlichen Flächen um den Bahnhof säubern. «Sauberkeit ist ein wichtiger Teil urbaner Lebensqualität», sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch. Vier Spezial-Reinigungsmaschinen werden eingesetzt. Die Reinigungsfläche ist 25 000 Quadratmeter groß. «Bislang waren die unterschiedlichen Zuständigkeiten im und um den Hauptbahnhof herum äußerst hinderlich», erklärte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD). «Die Aufgabe in eine Hand zu geben, ist deshalb ein echter Durchbruch.»

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 11:35 Uhr