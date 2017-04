Medien : «Rote Rosen»: Patricia Schäfer folgt auf Cheryl Shepard

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Schulze 1 von 1

Schäfer hat bereits Serienerfahrung bei ARD-Soaps, 2013 starb sie in «Verbotene Liebe» als Viktoria Wolf einen tragischen Unfalltod. Als Helen Fries muss sie sich nun in den kommenden Monaten zwischen Abenteuer und familiärer Geborgenheit entscheiden. Täglich entsteht in Lüneburg von Montag bis Freitag unter Federführung des NDR eine Folge. Die in der malerischen Altstadt gedrehten Außenszenen locken viele Touristen an. Die 13. Staffel mit Shepard hatte mehr als zehn Jahre nach dem Start der Serie täglich rund 1,5 Millionen Zuschauer.

Rote Rosen

Rote Rosen - aktuelle Darsteller

Agentur Reed: Patricia Schäfer

«Lüneburg - Stadt der Roten Rosen»

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 07:10 Uhr