Hockey : Rot-Weiss Köln erreicht Final Four der Euro Hockey League

Eindhoven/Berlin (dpa) – Die Herren von Rot-Weiss Köln stehen zum zweiten Mal nach 2013 im Halbfinale der Euro Hockey League. Der deutsche Meister gewann am Ostersonntag sein Viertelfinale in Eindhoven mit 2:1 (2:0) gegen den Real Club de Polo Barcelona. Olympiasieger Christopher Zeller (11. Minute) und Nationalspieler Marco Miltkau (15.) hatten die Domstädter früh mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Gonzalo Coll Mencos (37.) für die Spanier verkürzte. Das Final Four findet am 3. und 4. Juni im belgischen Brasschaat statt.