Forschung : Röntgenlaser European XFEL soll erste Lichtblitze erzeugen

Die Anlage befindet sich in einem 3,4 Kilometer langen Tunnel, der vom Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Hamburg-Bahrenfeld bis zur Experimentierhalle in Schenefeld (Kreis Pinneberg) reicht. Im Herbst dieses Jahres sollen zunächst zwei der geplanten sechs Instrumente für Experimente zur Verfügung stehen.

European XFEL

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 02:07 Uhr