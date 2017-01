Glücksspiele : Rekord: Schleswig-Holsteiner gewinnt 31 Millionen im Lotto

Ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein hat am Mittwoch mit einem Sechser 31 058 057,10 Euro gewonnen. «Das ist der bisher größte Lottogewinn in der Geschichte des Landes», sagte Lottosprecher Florian Blömer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Spieler sei NordwestLotto bekannt. Er hatte als bundesweit Einziger die Zahlen samt Superzahl richtig getippt.