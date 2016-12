Luftverkehr : Rekord geknackt: 16 Millionen Passagiere am Flughafen

Der Hamburger Flughafen hat 2016 eine neue Bestmarke geknackt: Erstmals in der 105-jährigen Airport-Geschichte wurden mehr als 16 Millionen Fluggäste abgefertigt. Diese Millionen-Schwelle nahm am Dienstag eine Hamburgerin, die mit ihrem Ehemann und zwei kleinen Töchtern nach Neapel abflog. Bis Jahresende erwartet der Flughafen rund 16,12 Millionen Passagiere, ein Zuwachs von rund 3,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler sieht in dem Wachstum ein steigendes «Mobilitätsbedürfnis in Hamburg und ganz Norddeutschland».