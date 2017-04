Theater : Regisseur Michael Bogdanov im Alter von 78 Jahren gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Der britische Theaterregisseur Michael Bogdanov ist tot. Der international arbeitende Theatermann und frühere Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg starb im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte der Intendant des Altonaer Theater in Hamburg, Axel Schneider, am Dienstag. Zuvor hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet. Demnach starb Bogdanov am Ostersonntag in Griechenland. Bogdanov machte sich mit modernen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen. Er polarisierte auch in Hamburg, wo er das Schauspielhaus von 1989 bis Ende 1991 leitete.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 10:50 Uhr