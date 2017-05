Gesundheit : Rechtsmediziner: Nur 0,5 Prozent der Toten mit Dekubitus

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

20 Jahre nach dem sogenannten Hamburger Dekubitus-Skandal sieht der Rechtsmediziner Klaus Püschel große Fortschritte in der Altenpflege. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Leichenschauen in den Hamburger Krematorien seien heute nur noch ein Fünftel der Fälle mit Druckliegegeschwüren feststellbar wie Ende der 1990er Jahre. Maximal 0,5 Prozent von jährlich über 13 000 untersuchten Toten wiesen Dekubitus auf. «Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung», sagte Püschel am Dienstag bei der Vorstellung einer bilanzierenden Broschüre mit dem Titel «Mit Druck umgehen». Die Geschwüre bekommen vor allem pflegebedürftige Menschen, die lange Zeit unbeweglich im Bett oder im Rollstuhl verbringen müssen. Sie können ein Hinweis auf Pflegemängel sein.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 12:44 Uhr