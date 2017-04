Kriminalität : Razzia gegen Schleuserkriminalität: Wohnungen durchsucht

Bei einer Razzia gegen Schleuserkriminalität hat die Bundespolizei am Mittwoch elf Wohnungen in Schleswig-Holstein durchsucht. «Rund 200 Beamte haben in den frühen Morgenstunden in zehn Wohnungen in Neumünster und Umgebung und einer Wohnung in Kaltenkirchen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt», sagte Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei.