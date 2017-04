Musik : Rattles-Sänger Frank Dostal stirbt mit 71 Jahren

Der Musikproduzent Frank Dostal ist tot. Der Texter von Baccaras Hit «Yes Sir, I can boogie» und Vadder Abrahams «Lied der Schlümpfe» starb unerwartet in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hamburg, wie die Verwertungsgesellschaft Gema am Mittwoch mitteilte. Er wurde 71 Jahre alt.