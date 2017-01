Prozesse : Prozess um Schüsse in Itzehoe: Urteile erwartet

Im Prozess um Schüsse und eine filmreife Verfolgungsjagd quer durch Schleswig-Holstein will das Landgericht Itzehoe heute die Urteile verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Brüder angeklagt, bei einer Auseinandersetzung im Juni 2016 in Itzehoe einen 27-Jährigen niedergeschossen zu haben. Bei der anschließenden Flucht sollen sie mehrfach auf ihre Verfolger, Bekannte des Opfers, geschossen haben. Am Ende der Beweisaufnahme wertete der Staatsanwalt einen Teil der Schüsse jedoch als Notwehr. Er forderte dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe für den 29-Jährigen. Für den 24 Jahre alten Bruder beantragte er wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sieben Monate auf Bewährung.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 06:26 Uhr