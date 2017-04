Kommunen : Proteste gegen neue Installation auf Dresdner Neumarkt

Zahlreiche Demonstranten haben am Dienstag die Einweihung der Kunstinstallation «Denkmal für den permanenten Neuanfang» auf dem Dresdner Neumarkt mit lauten Rufen, Pöbeleien und Pfiffen gestört. Die Menge, darunter Pegida-Anhänger und Rechte, schrie «Haut ab, haut ab» und beschimpfte das Werk der Hamburger Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth als «Schrottkunst». Die Collage soll nach dem Willen der Stadt am Schauplatz politischer Konflikte und Ort der Kunst anregen, Vielfalt und Komplexität der Geschichte anzunehmen und in Diskurs zur Gegenwart zu stellen.