Polizei : Polizist im Wattenmeer: Markus Stephan lebt seinen Traum

Markus Stephan (46), bisher Polizist in Krefeld, wechselt ans Wattenmeer auf die nordfriesische Insel Pellworm. Dienstantritt ist am 1. Mai. Einen Dienstwagen oder Kollegen hat er nicht, als Polizeistation dient ein Zimmer neben dem Standesamt. Der Inselpolizist von Pellworm mit 1100 Einwohnern benutzt seinen Privatwagen, im Sommer vielleicht auch das Motorrad oder das Fahrrad. Ein Blaulicht hat Stephan sich aber schon zugelegt - nicht um zu einem Einsatz zu rasen, sondern eher um beim Einsatz eines Rettungshubschraubers den Einsatzort zeigen zu können. Für Stephan ist es ein Traumjob. Seine Frau und er hatten vorher oft auf Hallig Hooge Urlaub gemacht - «zum Entschleunigen». Ein Freud schickte per E-Mail die Stellenanzeige. Betreff: «Futter für deine Träume».

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 08:13 Uhr