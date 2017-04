Demonstrationen : Polizei: Durchschnittlicher «revolutionärer 1. Mai»

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Linke Szene und Polizei rüsten sich in Hamburg für die traditionelle «revolutionäre 1. Mai-Demonstration». Während Aktivisten möglichst viele Menschen auf die Straße bringen wollen, versucht die Polizei die beinahe jedes Jahr stattfindenden Ausschreitungen und Krawalle möglichst zu verhindern. Besondere Aufmerksamkeit erfährt die in diesem Jahr am S-Bahnhof Sternschanze startende Demonstration vor allem wegen des gut zwei Monate später stattfindenden G20-Gipfels, zu dem Linksextremisten aus ganz Europa in Hamburg erwartet werden.

Obwohl die linke Szene in ihren Aufrufen zur Demonstration den G20-Gipfel in der Hansestadt mehrfach erwähnt, geht die Polizei nicht von einem «Testlauf» für Proteste gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli aus. Sie rechne vielmehr «mit dem Üblichen», sagt ein Sprecher. Ganz ruhig werde es wohl nicht bleiben. Bislang seien vom Veranstalter gut 1000 Teilnehmer angemeldet worden. Die Polizei sei auf jeden Fall vorbereitet, sagte der Sprecher. Mit einem ruhigen Verlauf rechne die Polizei dagegen in der «Walpurgisnacht». Bislang hab die Szene für die Nacht von Sonntag auf Montag nicht mobilisiert.

Im vergangenen Jahr waren am 1. Mai nach Ausschreitungen während der Demonstration und Rangeleien im Anschluss rund um das linksautonome Kultuzentrum «Rote Flora» 60 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen leicht. Fast 50 Randalierer wurden fest- oder in Gewahrsam genommen. «Ein wirklich ruhiger 1. Mai war es nicht, aber wir wissen alle, dass wir schon ganz andere Situationen hatten», sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) damals. An der durch Wasserwerfer beendeten Protesten hatten sich laut Polizei rund 1900 Demonstranten beteiligt. 1600 Polizisten waren im Einsatz.

Ganz anders dagegen in Berlin, wo die linke Szene den 1. Mai durchaus als Test für den eigentlichen Jahreshöhepunkt sieht: den G20-Gipfel in Hamburg. In Ankündigungen hieß es bereits, es gehe auch in Berlin um die Mobilisierung für die Hansestadt. «Dort wollen sich die verantwortlichen Staatschefs treffen, um Entscheidungen zu fällen, die nur den Interessen der Konzerne dienen. Die Zeit ist gekommen, das schlechte Leben und ihre Sachwalter wegzufegen.»

In Hamburg startet am 1. Mai bereits am Vormittag (10.30 Uhr) die traditionelle 1. Mai Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Zu diesem vom Rödings- zum Fischmarkt geplanten Aufmarsch werden rund 3500 Menschen erwartet, darunter auch unter dem Motto «Kein G20. Keine Sozialpartnerschaft. Kein Kapitalismus: RISE UP!» ein antikapitalistischer Block. Ebenfalls in der Innenstadt wollen um 12.00 Uhr voraussichtlich 350 Gegner der AfD zum Gänsemarkt ziehen. Die Polizei rechnet mit einem friedlichen Verlauf, weil der eigentliche Anlass der Proteste - eine Demonstration der AfD selbst - abgesagt worden ist.

Aufruf zur "revolutionären 1.Mai-Demonstration"

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 11:45 Uhr