Handball : Pokal-Endrunde: Buxtehude bewirbt sich erneut um Austragung

Frauen-Handball-Bundesligist Buxtehuder SV wird sich nach dem Erreichen des Final Fours um den DHB-Pokal erneut um die Ausrichtung des Turniers bewerben. Das kündigte Manager Peter Prior nach dem umkämpften 23:20 (9:10)-Erfolg im Viertelfinale am Mittwochabend gegen den Zweitligisten SGH Rosengarten/Buchholz an. Der Club war bereits 2015 Gastgeber. Sollte der BSV erneut den Zuschlag bekommen, findet das Turnier am 27. und 28. Mai in der Sporthalle Hamburg statt.