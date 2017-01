Fußball : Personalsorgen beim FC St. Pauli

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Schon vor dem Neustart in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga plagen den FC St. Pauli Personalsorgen. Die Profis Vegar Eggen Hedenstad und Ryo Miyaichi mussten zum Auftakt der Trainingswoche wegen Zerrungen eine Trainingspause einlegen, Jan-Philipp Kalla fehlte erkrankt. Zudem traten Philipp Ziereis, Lennart Thy und Christopher Avevor etwas kürzer und spulten ein individuelles Programm ab, teilte der Kiezclub am Dienstag via Twitter mit. Welche Akteure für einen Einsatz am Sonntag am Millerntor gegen den VfB Stuttgart in Betracht kommen, bleibt abzuwarten.

