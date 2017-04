Unfälle : Ohne Führerschein unterwegs: 33-Jähriger schwer verunglückt

Ohne Führerschein und möglicherweise unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Freitagabend in Neuenbrook (Kreis Steinburg) einen Unfall gebaut und sich lebensgefährlich verletzt. Der 33-Jährige war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, hatte Bäume gestreift und war schließlich in einer Böschung zum Stehen gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Rettungskräfte am Unfallort antrafen, fanden sie den Fahrer außerhalb des Autos vor, er hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem hochwertigen Auto um den Wagen des Vaters, den der 33-Jährige unerlaubter Weise gefahren hatte. Möglicherweise stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 12:40 Uhr