Umweltverschmutzung : Ölteppich verunreinigt Wasser im Eckernförder Hafen

Der Eckernförder Hafen ist von einem großen Ölteppich verschmutzt worden. Das Öl habe sich am Freitag auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern über den Binnenhafen hinaus ausgebreitet, teilte die Polizei am Samstag mit. Es habe sich dabei um Dieselkraftstoff gehandelt, der möglicherweise aus einem Fischkutter ausgetreten war. Die Ermittlungen hierzu dauerten am Samstag noch an. Die Feuerwehr legte eine saugende Ölsperre aus. Zusätzlich wurden Wasserproben gezogen.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 10:05 Uhr