Energie : Öko-Energiekonzern Eneco übernimmt 50 Prozent an Lichtblick

Der niederländische Öko-Energiekonzern Eneco übernimmt 50 Prozent der Anteile an dem deutschen Energieunternehmen Lichtblick. Ziel der Beteiligung sei es, die Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und anderen Ländern Europas auszubauen und gemeinsam grüne Energieprodukte und Dienstleistungen anzubieten, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.