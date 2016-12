Notfälle : Notarztwagen verliert Hinterrad

In Hamburg ermittelt die Polizei in mehreren Fällen, in denen jemand Radmuttern an Rettungswagen absichtlich gelockert haben könnte. Am Donnerstag habe ein Rettungswagen des Roten Kreuzes, der im Auftrag der Feuerwehr eine Patientin in die Lungenklinik Großhansdorf bei Hamburg bringen sollte, an der Hinterachse einen Zwillingsreifen verloren, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wessely. Ein Rad habe ein anderes Auto getroffen, die 52 Jahre alte Fahrerin sei aber unverletzt geblieben.