Energie : Nord-CDU will Ausbau der Windkraft weiter abbremsen

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther will im Fall eines Siegs bei der Landtags^1wahl am 7. Mai weitere Korrekturen beim Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein durchsetzen. Ziel müsse es sein, den zwischen Nord- und Ostsee produzierten Überschussstrom binnen fünf Jahren «auf Null zu bringen», sagte Günther dem «Flensburger Tageblatt» (Samstag-Ausgabe). Dazu solle das bereits bis September 2018 geltende Moratorium für den Neubau von Windkraftanlagen bis Sommer 2019 verlängert werden. Ziel müsse es sein, den Ausbau der Netze «endlich mit dem Zubau von Windkraftanlagen und dem tatsächlichen Verbrauch zu synchronisieren».