Justiz : Niedersachsen schickt Gefangenentransporter zum G20-Gipfel

Niedersachsen will Hamburg während des G20-Gipfels Hilfe einen schweren Gefangenentransportwagen zur Unterstützung schicken. Auch zwei dazugehörige Fahrer und ein Begleitbediensteter werden entsandt, wie das Justizministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte. Strafgefangene aus Hamburg werden allerdings nicht vorübergehend in niedersächsischen Gefängnissen einquartiert. Aufgrund der dauerhaft hohen Auslastung der Gefängnisse in Niedersachsen könnten keine Haftplätze zur Verfügung gestellt werden, hieß es vom Ministerium.